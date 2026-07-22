Durante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani a San Cataldo, un vigile del fuoco ha accusato un malore e si è accasciato. Nonostante l’intervento dei colleghi, l’uomo è deceduto sul posto. La squadra di soccorso ha tentato di rianimarlo prima di chiamare i soccorsi. La causa del malore non è ancora stata confermata.

Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Un suo collega, colto anch’egli da malore durante l'intervento, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni ed è stata necessaria l'evacuazione di diverse famiglie. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Vigile del fuoco colto da malore, muore mentre spegne un incendio a San Cataldo

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