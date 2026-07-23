Vietare smartphone e tablet sotto i 3 anni arriva in Parlamento il DDL che introduce divieto assoluto | prevista anche formazione obbligatoria per i genitori TESTO

In Parlamento è stato presentato un disegno di legge che vieta l’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi digitali ai bambini sotto i tre anni. La proposta prevede un divieto assoluto per questa fascia di età e include l’obbligo di formazione per i genitori o tutori. La legge mira a regolamentare l’esposizione precoce ai dispositivi elettronici e a promuovere un utilizzo più consapevole della tecnologia in famiglia.

Niente smartphone, tablet o altri dispositivi digitali per i bambini al di sotto dei tre anni. È questo il cuore della proposta di legge "Disposizioni per la regolamentazione dell'esposizione ai dispositivi digitali nei bambini e nelle bambine da zero a 3 anni a tutela del loro sviluppo neurocognitivo, fisico e relazionale e per la promozione di un graduale accesso al loro utilizzo durante la minore età", presentata oggi a Palazzo Madama con il sostegno trasversale di tutti i gruppi parlamentari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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