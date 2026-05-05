Nelle ultime settimane, più di quaranta genitori si sono riuniti in una sala cittadina per firmare un ‘patto digitale’ dedicato all’uso di smartphone e tablet da parte dei minori. L’obiettivo è fornire alle famiglie alcune regole chiare e condivise per accompagnare i bambini dall’età infantile fino ai quattordici anni nell’utilizzo degli schermi. L’iniziativa vuole favorire un approccio più consapevole e responsabile all’uso della tecnologia in famiglia.

Forlì, 5 maggio 2026 – Oltre 40 genitori si sono incontrati nei giorni scorsi, presso la sala Don Bosco di via Ridolfi, per sottoscrivere un ‘patto digitale’ per orientare le famiglie nell’approccio dei bambini agli schermi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il gruppo CoMete, è parte di un percorso che ha coinvolto 14 scuole e 5 istituti comprensivi. L’obiettivo è costruire una serie di ‘patti digitali’, ossia accordi tra famiglie per definire regole condivise sull’utilizzo di smartphone, tablet e computer, nonché sulle interazioni con social network e videogiochi, promuovendo consapevolezza, dialogo e alternative concrete. https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Smartphone e tablet ai minori, arriva la guida per genitori: il ‘patto digitale’ con le regole da 0 a 14 anni

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