Valditara | Pericoloso regalare uno smartphone ad un bambino anche a 11 anni Vietare a scuola non basta

Il ministro dell’istruzione ha affermato che consegnare uno smartphone a un bambino di 11 anni è pericoloso e che vietare l’uso in classe non è sufficiente. La discussione si concentra sui comportamenti a rischio tra i giovani e sull’influenza delle piattaforme digitali. La questione riguarda anche il ruolo delle scuole nel gestire l’uso dei dispositivi e la presenza di contenuti potenzialmente dannosi online.

La diffusione di comportamenti a rischio tra i più giovani e il ruolo delle piattaforme digitali tornano al centro del dibattito pubblico. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha richiamato l’attenzione sull’impatto che smartphone e social network possono avere su bambini e adolescenti, sostenendo la necessità di un’azione educativa condivisa tra scuola e famiglie. Secondo il ministro, molte delle tendenze che influenzano i giovani si diffondono oggi attraverso il web e i social media. Per questo motivo, ha spiegato, il Ministero sta cercando di intervenire sia sul piano delle regole sia su quello della formazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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