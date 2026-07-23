Un’azienda orafa di Cavazzale, Vicenza, dichiara che il 50% del suo fatturato deriva dalle vendite su Amazon. L’azienda si è affidata alla piattaforma cinque anni fa e ora esporta principalmente in Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. La vendita online rappresenta la metà del giro d’affari, che si concentra soprattutto sul mercato europeo.

C’è un’azienda orafa di Cavazzale (Vicenza), Quadri Gioielli, che oggi realizza metà del suo fatturato attraverso le vendite online sulla piattaforma Amazon, strumento al quale si è affidata cinque anni fa e che le permette ora di far arrivare i propri prodotti oltreconfine soprattutto in Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. È solo uno degli esempi di risultati raggiunti da imprese della nostra regione fruitrici del servizio di e–commerce probabilmente più riconosciuto al mondo e tramite il quale nel 2025 hanno potuto recapitare ai clienti più di cinque milioni di prodotti, generando ricavi all’estero per oltre 60 milioni (su un totale di 200) raggiunti via Web. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Vicenza.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Vicenza, l'azienda orafa che vende gioielli online: «Metà del fatturato grazie ad Amazon»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli Pendino, vende gioielli abusivi online: denunciato 38enneNel quartiere Pendino di Napoli, la polizia ha sequestrato gioielli venduti illegalmente tramite internet.

Leggi anche: Vicenza, assalto fallito all'azienda orafa: sfondano la recinzione con trattori rubati, poi tentano il colpo ma non riescono a raggiungere la cassaforte. Il titolare: «Siamo stati fortunati»

Vicenza, l'azienda orafa che vende gioielli online: Metà del fatturato grazie ad AmazonLa piattaforma mercato per le imprese, vendite per 200 milioni sul web. La vicentina Quadri Gioielli: I clienti inglesi e britannici riconoscono il vero made in Italy ... corrieredelveneto.corriere.it

Vicenza, nuovo assalto a un'azienda orafa: Oro alle stelle, siamo sotto tiroTutta colpa dell’oro. È così che Piero Marangon, presidente del sistema oreficeria e gioielleria di Confartigianato imprese Veneto e Vicenza, sintetizza l’escalation criminale che sta colpendo il ... corrieredelveneto.corriere.it