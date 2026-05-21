Napoli Pendino vende gioielli abusivi online | denunciato 38enne

Nel quartiere Pendino di Napoli, la polizia ha sequestrato gioielli venduti illegalmente tramite internet. Un uomo di 38 anni è stato denunciato per aver gestito un’attività di vendita di gioielli senza autorizzazioni. Gli agenti hanno effettuato un controllo che ha portato al sequestro della merce, ritenuta contraria alle norme di legge. La vicenda si inserisce in un’operazione più ampia di contrasto alla vendita di prodotti non autorizzati online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Napoli, nel quartiere Pendino vendita abusiva di gioielli online: la Polizia denuncia un 38enne e sequestra la merce. Napoli, controlli nel settore del commercio online. Nel cuore di Napoli, nel quartiere Pendino, la Polizia di Stato intensifica i controlli sulle attività commerciali, anche online. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno denunciato un 38enne, attivo nella vendita di chincaglieria, per violazione di un provvedimento del Questore. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. L’uomo, infatti, non avrebbe rispettato l’ordine di cessare immediatamente la vendita abusiva di oggetti preziosi, continuando l’attività senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Pendino, vende gioielli abusivi online: denunciato 38enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, vende un mini-escavatore online ma sparisce dopo l'acconto: denunciato 57enne per truffaUn 57enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa dopo aver raggirato un acquirente nella compravendita di un mini-escavatore online. Vende online motore che non esiste: denunciatoI carabinieri della stazione di Copparo, a conclusione di una meticolosa attività d’indagine scaturita dalla denuncia di un cittadino, hanno...