Vicenza assalto fallito all' azienda orafa | sfondano la recinzione con trattori rubati poi tentano il colpo ma non riescono a raggiungere la cassaforte Il titolare | Siamo stati fortunati

Notizia in breve

A Vicenza, un tentativo di furto presso un’azienda orafa è stato sventato. I malviventi hanno sfondato la recinzione con trattori rubati e hanno tentato di entrare nel capannone, ma non sono riusciti ad arrivare alla cassaforte. Prima di lanciare l’assalto, avevano rubato mezzi agricoli e trattori per facilitare la fuga. Il proprietario ha commentato che sono stati fortunati.