Vicenza assalto fallito all' azienda orafa | sfondano la recinzione con trattori rubati poi tentano il colpo ma non riescono a raggiungere la cassaforte Il titolare | Siamo stati fortunati
A Vicenza, un tentativo di furto presso un’azienda orafa è stato sventato. I malviventi hanno sfondato la recinzione con trattori rubati e hanno tentato di entrare nel capannone, ma non sono riusciti ad arrivare alla cassaforte. Prima di lanciare l’assalto, avevano rubato mezzi agricoli e trattori per facilitare la fuga. Il proprietario ha commentato che sono stati fortunati.
Prima il furto di trattori e mezzi agricoli con cui mettere in sicurezza le vie di fuga, poi l’assalto al capannone di un’azienda orafa. Un piano collaudato, studiato nei minimi dettagli. Un copione non nuovo nel cuore del distretto bassanese dei preziosi, finito già tante volte nel mirino di bande organizzate. Obiettivo dei predoni, questa volta, la «Nuovi Gioielli» di via Volta, in piena zona industriale a Mussolente. Alle quattro di venerdì notte è iniziato l’assalto: i malviventi hanno fatto razzia in alcune aziende della zona da cui sono spariti macchinari agricoli e mezzi pesanti, poi posizionati per bloccare i principali accessi a via Volta. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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