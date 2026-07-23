Il Tottenham non ha portato Vicario in tournée in Australia e Nuova Zelanda, una scelta che alimenta le speculazioni su un possibile trasferimento alla Juventus. La mancata convocazione del portiere italiano viene interpretata come un segnale di interesse da parte di altri club, con la Juve tra le ipotesi più quotate. La situazione potrebbe indicare un interesse del club bianconero a rinforzare il reparto tra i pali. Restano da seguire eventuali sviluppi ufficiali.

di Francesco Spagnolo Il Tottenham non ha convocato Vicario per la tournée in Australia e Nuova Zelanda. Una decisione che potrebbe avvicinare il portiere alla Juve. Si consuma un addio clamoroso in Premier League che accende improvvisamente il calciomercato della Juventus. Tra il Tottenham e Guglielmo Vicario la rottura è ormai definitiva: l’estremo difensore italiano è stato ufficialmente messo fuori rosa ed escluso dai convocati per il pre-season tour degli Spurs in Australia. Una presa di posizione netta da parte del club londinese, che di fatto spinge il portiere sul mercato a poche settimane dall’inizio della stagione. L’assenza di Vicario dalla lista dei partenti per la tournée oltreoceano certifica la fine di un idillio durato troppo poco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vicario si avvicina alla Juve? La mossa del Tottenham apre a questo scenario: cosa sta succedendo

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