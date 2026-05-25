Andy Robertson, difensore del Liverpool, sta per trasferirsi al Tottenham come free agent. Dopo aver lasciato il club di provenienza, si attende l’annuncio ufficiale del suo passaggio ai nerazzurri. La notizia è stata diffusa online e riguarda la conclusione del suo contratto con il Liverpool. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’accordo o sulla data di ufficializzazione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La leggenda del Liverpool Andy Robertson si unirà al Tottenham come free agent dopo aver detto addio ad Anfield. L’insider del mercato Ben Jacobs ha rivelato su X che il capitano della Scozia si unirà al Tottenham, con un accordo di principio già in vigore, un accordo che era subordinato al mantenimento dello status di Premier League da parte degli Spurs, confermato con una nervosa vittoria per 1-0 sull’Everton nell’ultima giornata. Jacobs ha dichiarato: “Andy Robertson si unirà agli Spurs ora che il loro status in Premier League è sicuro. Accordo di principio già in atto”. Andy Robertson si unirà agli Spurs ora che il loro status di Premier League è sicuro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’icona del Liverpool Andy Robertson si avvicina alla mossa shock del Tottenham

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