Il portiere della Nazionale italiana si avvicina alla Juventus dopo che l’affare con l’Aston Villa per Emiliano Martinez non si è concretizzato. La decisione del Tottenham di non portare avanti l’operazione apre la strada al ritorno in Serie A. La trattativa tra la Juventus e il portiere si intensifica, rendendo possibile il trasferimento. Nessuna conferma ufficiale, ma le fonti indicano che l’accordo potrebbe essere vicino.

Il portiere della Nazionale italiana si avvicina a grandi passi al ritorno nel campionato di Serie A, tutti i dettagli. L’affare con l’Aston Villa per Emiliano ‘Dibu’ Martinez non si sblocca e, dunque, in casa Juventus torna caldissima la pista che porta a Guglielmo Vicario. Il 29enne originario di Udinese, a questo punto, è il prescelto per prendere il posto di Di Gregorio e da Londra arrivano buonissime notizie per Spalletti e per i tifosi bianconeri. Vicario (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il Tottenham – secondo quanto riferito pochi istanti fa dalla redazione di ‘Sky Sport’ – avrebbe infatti escluso Vicario dal tour prestagionale tra Nuova Zelanda e Australia: un assist importantissimo per Carnevali e Massara, che potrebbero accelerare già nelle prossime ore per regalare a Spalletti il tanto atteso numero 1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Vicario-Juve, ora si può fare davvero: clamorosa decisione del Tottenham

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