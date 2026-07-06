Il Tottenham ha aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto per il portiere Guglielmo Vicario. Questa disponibilità ha portato il giocatore a diventare il principale candidato per il ruolo di portiere della Juventus. La trattativa si concentra sulla possibilità di un trasferimento temporaneo con opzione di acquisto. La Juventus sta valutando questa opzione, che al momento rappresenta la strada più percorribile per rinforzare la posizione tra i pali.

Guglielmo Vicario è balzato in cima alle preferenze della Juventus per il ruolo di nuovo portiere, grazie all'apertura del Tottenham a un prestito con diritto di riscatto. L'ottimo rapporto qualità-prezzo consentirebbe a Giovanni Carnevali di risparmiare preziose risorse economiche da reinvestire nel reparto offensivo., Sfumato l'assalto da 40 milioni di euro per Svilar a causa del no secco della Roma e registrate le complessità per arrivare al giapponese Suzuki del Parma, la pista che porta a Londra sponda Spurs si profila come la soluzione più concreta e sostenibile per completare la rosa juventina. Lo scrive il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, che assist del Tottenham: Vicario torna in pole tra i pali

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