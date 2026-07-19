Virata Richarlison | la Juve pensa ora al brasiliano del Tottenham! Può lasciare gli Spurs per questa cifra
La Juventus sta valutando un possibile trasferimento di un attaccante del Tottenham, che potrebbe lasciare il club inglese questa estate. La società bianconera sta considerando un inserimento economico per portarlo in Italia, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le trattative sono ancora in fase di studio e non ci sono conferme ufficiali sui dettagli dell’operazione. La decisione dipenderà dall’esito delle negoziazioni e dalle offerte ricevute.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve: la dirigenza studia un audace inserimento per l’attaccante del Tottenham che potrebbe partire questa estate. Le strategie per potenziare il reparto avanzato della Juventus in vista della imminente stagione sportiva continuano a svilupparsi su più tavoli paralleli. Secondo quanto approfondito nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, i vertici societari mantengono vivi i dialoghi per l’obiettivo principale del Paris Saint-Germain. I fitti contatti per assicurarsi le prestazioni di Randal Kolo Muani proseguono senza sosta, ma la complessità della trattativa spinge i responsabili del mercato a valutare con estrema attenzione valide alternative internazionali per non farsi trovare impreparati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Si parla di: Virata Richarlison.
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