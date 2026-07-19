Virata Richarlison | la Juve pensa ora al brasiliano del Tottenham! Può lasciare gli Spurs per questa cifra

Notizia in breve

La Juventus sta valutando un possibile trasferimento di un attaccante del Tottenham, che potrebbe lasciare il club inglese questa estate. La società bianconera sta considerando un inserimento economico per portarlo in Italia, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Le trattative sono ancora in fase di studio e non ci sono conferme ufficiali sui dettagli dell’operazione. La decisione dipenderà dall’esito delle negoziazioni e dalle offerte ricevute.