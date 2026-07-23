Il Tottenham ha deciso di non convocare il portiere per il tour estivo in Australia, inserendolo fuori rosa. La scelta rappresenta un passo importante per il futuro del giocatore, che non partecipa alle attività della squadra in questa fase pre-stagionale. La decisione segna un divario netto tra il club e il portiere, senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali. La situazione potrebbe influenzare le prossime mosse del giocatore e del club in vista della stagione.

Vicario è stato messo fuori rosa dal Tottenham, che non lo ha convocato per il tour in Australia. I dettagli sul suo futuro. Si consuma uno strappo definitivo e per certi versi clamoroso tra il Tottenham e Guglielmo Vicario. L’estremo difensore italiano da oggi è ufficialmente fuori rosa ed è stato escluso dai convocati per il pre-season tour in Australia. La decisione presa dalla società londinese rappresenta un segnale forte e chiarissimo in ottica di calciomercato: gli Spurs hanno scelto di interrompere la continuità con il portiere azzurro, mettendolo di fatto sul mercato a poche settimane dal via ufficiale della nuova stagione. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La rottura con il Tottenham e l’esclusione dalla tournée. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vicario fuori rosa, il Tottenham non lo convoca per il tour estivo! Sviluppi importanti per il futuro del portiere

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