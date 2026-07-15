Vicario Juventus nuovi contatti per il portiere del Tottenham | i bianconeri si cautelano in caso di fumata nera per il Dibu

Notizia in breve

La Juventus ha avviato nuovi contatti per il portiere del Tottenham, in alternativa a Martinez, considerato ancora priorità. La trattativa con l’attuale portiere del Tottenham è ancora in corso, ma i costi elevati stanno portando i dirigenti a valutare altre opzioni. La società si sta muovendo per trovare un sostituto, mantenendo aperta la possibilità di acquistare un portiere azzurro nel caso di fallimento delle trattative principali.