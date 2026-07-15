Vicario Juventus nuovi contatti per il portiere del Tottenham | i bianconeri si cautelano in caso di fumata nera per il Dibu
La Juventus ha avviato nuovi contatti per il portiere del Tottenham, in alternativa a Martinez, considerato ancora priorità. La trattativa con l’attuale portiere del Tottenham è ancora in corso, ma i costi elevati stanno portando i dirigenti a valutare altre opzioni. La società si sta muovendo per trovare un sostituto, mantenendo aperta la possibilità di acquistare un portiere azzurro nel caso di fallimento delle trattative principali.
di Luca Fioretti Il Dibu Martinez resta la priorità assoluta per la porta, ma i costi frenano Carnevali: si scalda la pista che porta all’azzurro. La caccia al nuovo portiere della Juventus prosegue senza sosta, con la dirigenza bianconera impegnata a bilanciare le ambizioni tecniche con la necessaria sostenibilità economica. Il nome in cima alla lista dei desideri per la squadra di Luciano Spalletti rimane quello di Emiliano Martinez, considerato il profilo ideale per esperienza internazionale, personalità e carisma. Tuttavia, le elevate richieste dell’Aston Villa e i costi complessivi dell’operazione per il “Dibu” costringono l’amministratore delegato Giovanni Carnevali a muoversi su più fronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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