Vicario Juventus il portiere del Tottenham ha dato apertura totale ai bianconeri! Cosa succede

Il portiere del Tottenham ha dichiarato di essere disponibile a trasferirsi alla Juventus se ci fosse l'opportunità. La società bianconera sta valutando questa possibilità, anche se il primo obiettivo rimane il portiere argentino. La disponibilità del giocatore è stata comunicata pubblicamente, ma non ci sono ancora accordi ufficiali. La trattativa potrebbe influenzare le prossime mosse della Juventus nel mercato dei portieri.

di Luca Fioretti Vicario ha dato totale apertura alla Juventus nel caso in cui i bianconeri volessero affondare, ma il primo nome resta il Dibu Martinez. Il casting per individuare il nuovo guardiano della porta della Juventus entra nel vivo dopo il definitivo tramonto della pista Alisson. Sebbene la priorità assoluta della dirigenza bianconera rimanga focalizzata sul campione del mondo Emiliano “Dibu” Martínez, la Continassa ha già blindato una formidabile alternativa strategica. Nel caso in cui l’operazione per l’argentino dovesse complicarsi, la Juventus mantiene vivissima la candidatura di Guglielmo Vicario, profilo di assoluto spessore che conosce alla perfezione le dinamiche del nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Il portiere, il trequartista e la punta richiesta da Spalletti per la Juventus 2026/27

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