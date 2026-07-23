Viaggio nella Maremma spirituale Tre luoghi dell’anima da scoprire

La Maremma offre un tipo di vacanza che si concentra sulla natura e sulla spiritualità, lontano da eventi glamour e dalla vita notturna. Tra i luoghi da scoprire ci sono tre siti considerati autentici punti di riferimento per chi cerca un'esperienza di questo tipo. La regione si presenta come un'area ideale per chi desidera un contatto più profondo con ambienti naturali e momenti di riflessione personale.

Salvadori C’è anche un tipo di vacanza lontano da eventi glamour, dalla vita notturna e a contatto con la natura e la spiritualità. La Maremma, terra stupenda e paradiso naturalistico, ci offre soluzioni che coniugano la pace, ambita da chi vuol staccare la spina, con la ricerca di un passato che molti non sanno e in cui si possano vivere momenti di fraternità. In cima a Monte Argentario c’è un angolo tutto da scoprire. Percorrendo una strada immersa nel verde dei boschi che collega Orbetello a Porto S. Stefano s’incontra il convento dei Frati Passionisti che venne fatto costruire da S.Paolo della Croce e che ancora oggi ospita una decina di Padri Passionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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