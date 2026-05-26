Tre passeggiate in città per scoprire i luoghi della salute

Notizia in breve

Sono in programma tre passeggiate nel centro storico dedicate alla scoperta dei luoghi storici legati alla medicina e all'assistenza ai più fragili. Le visite guidate permetteranno di attraversare secoli di storia, passando per edifici e siti che hanno svolto un ruolo importante nel settore sanitario cittadino. Le iniziative sono rivolte a chi desidera conoscere il patrimonio storico e culturale legato alla salute pubblica locale. Le date e gli orari delle passeggiate sono state pubblicate sul sito ufficiale dell'organizzazione.