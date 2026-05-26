Tre passeggiate in città per scoprire i luoghi della salute
Sono in programma tre passeggiate nel centro storico dedicate alla scoperta dei luoghi storici legati alla medicina e all'assistenza ai più fragili. Le visite guidate permetteranno di attraversare secoli di storia, passando per edifici e siti che hanno svolto un ruolo importante nel settore sanitario cittadino. Le iniziative sono rivolte a chi desidera conoscere il patrimonio storico e culturale legato alla salute pubblica locale. Le date e gli orari delle passeggiate sono state pubblicate sul sito ufficiale dell'organizzazione.
Tre passeggiate in centro per attraversare secoli di medicina e assistenza ai più fragili della città. Avis Forlì celebra il 90° anniversario della fondazione con un ciclo di camminate guidate da Gabriele Zelli, dedicate ai luoghi e ai protagonisti della scienza forlivese. "La nostra sezione è tra le più antiche – spiega il presidente della non-profit che raccoglie sangue e plasma, Roberto Malaguti – e abbiamo scelto di dare risalto alle nostre radici storiche perché crediamo che l’associazione debba aprirsi al di fuori del proprio perimetro. Questo progetto culminerà il 13 giugno con la presentazione del libro ‘Forlì, città della cura’, scritto da Marco Viroli e dallo stesso Zelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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