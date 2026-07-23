Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 20 | 25
Alle 20:25 del 23 luglio 2026, la rete di Astral infomobilità segnala disagi sulla viabilità del raccordo anulare a causa di un incidente. La circolazione risulta rallentata e si consiglia di percorrere con attenzione e di seguire eventuali aggiornamenti. La situazione è monitorata per tutta la serata, senza indicazioni di chiusure o deviazioni significative. La regione Lazio invita gli automobilisti a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a usare percorsi alternativi se possibile.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo a causa di incidente avvenuto in data esterna all'altezza della Nomentana il traffico è bloccato in entrambe le carreggiate per intervento elisoccorso restiamo in carreggiata esterna code a tratti tra roma-fiumicino il puntina mentre in interna incolonnamenti tradire Roma Sud a causa di un precedente incidente Ora Risolto spostiamoci sulla Cassia bis è un incendio la causa delle code nelle due direzioni all'altezza di Formello Al momento la strada è chiusa al transito nei due sensi di uscita obbligatoria a Cesano... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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