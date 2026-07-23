Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 20 | 25

Notizia in breve

Alle 20:25 del 23 luglio 2026, la rete di Astral infomobilità segnala disagi sulla viabilità del raccordo anulare a causa di un incidente. La circolazione risulta rallentata e si consiglia di percorrere con attenzione e di seguire eventuali aggiornamenti. La situazione è monitorata per tutta la serata, senza indicazioni di chiusure o deviazioni significative. La regione Lazio invita gli automobilisti a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a usare percorsi alternativi se possibile.