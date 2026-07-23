Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 07 | 25
Alle 07:25 del 23 luglio 2026, sulla provinciale 207 nella zona di Roma, si è verificato un incidente. La redazione di Astral Infomobilità ha segnalato il fatto, senza indicare dettagli specifici sulla dinamica o sul numero di veicoli coinvolti. Non sono state fornite informazioni sui tempi di percorrenza o sulle deviazioni possibili. La viabilità nella zona potrebbe essere interessata da rallentamenti o blocchi temporanei.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con incidente sulla provinciale 207 via dei Laghi chilo qualità a Rocca di Papa code da via dei Colli all'intersezione con via Ariccia attivo il senso unico alternato andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente all'altezza della Rustica crea code dalla Tiburtina risolto invece l'incidente in galleria Appia alla circolazione è scorrevole in carreggiata esterna traffico rallentato dalla Roma Fiumicino alla Colombo sul tratto Urbano della A24 per traffico verso raccordo anulare si sta in coda da Tor Cervara sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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