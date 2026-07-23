Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 07 | 25

Notizia in breve

Alle 07:25 del 23 luglio 2026, sulla provinciale 207 nella zona di Roma, si è verificato un incidente. La redazione di Astral Infomobilità ha segnalato il fatto, senza indicare dettagli specifici sulla dinamica o sul numero di veicoli coinvolti. Non sono state fornite informazioni sui tempi di percorrenza o sulle deviazioni possibili. La viabilità nella zona potrebbe essere interessata da rallentamenti o blocchi temporanei.