Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 17 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo in esterna si sta in coda altezza.in a seguire tra Laurentina e Casilina in questo caso per incidente si transita su carreggiata ridotta sempre per incidente in interna si sta in coda tra Nomentana e Prenestina e a seguire incolonnamenti tre classi e Salaria Sentiamoci sul Urbano della A24 si sta in coda a causa di incidente tra tangenziale e Tor Cervara invece del raccordo mentre sulla Pontina code a tratti tra raccordo e Aprile indirizzo di Latina sulla Colombo si sta in coda tra Mezzocammino malafede in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 23 luglio 2026, sulla provinciale 207 nella zona di Roma, si è verificato un incidente.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 17:25Alle 17:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla viabilità di Roma e del Lazio.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it