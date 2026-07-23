Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 16 | 25

Il 23 luglio 2026 alle 16:25, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nel Lazio. Il servizio riguarda il raccordo anulare, con indicazioni sul traffico e eventuali disagi nel tratto tra System code e l’altezza non specificata. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure. La comunicazione si rivolge agli utenti in transito sulla rete stradale della regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo System code altezza Pontina e a seguire causa di incidente si sta in coda tra Laurentina e Caterina si transita su carreggiata ridotta mentre in carreggiata esterna code tra Tiburtina e Prenestina anche per incidente con ripercussioni sul tratto Urbano della A24 con code a parte da Tor Cervara per difficoltà di immissione sul raccordo in carreggiata interna Rimaniamo sul raccordo in carreggiata interna si sta in coda altezza Flaminia mentre sulla A1 Roma Napoli incolonnamenti tra San Cesareo e Valmontone in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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