Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 15 | 25

Il servizio Astral infomobilità segnala condizioni di traffico sulla A1 Firenze-Roma, aggiornate alle 15:25 del 23 luglio 2026. La comunicazione viene fornita dalla redazione di Astral, ente regionale che monitora la viabilità. Non sono stati indicati dettagli specifici su incidenti o rallentamenti. La rete autostradale tra le due città resta soggetta a controlli e aggiornamenti frequenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma è un incidente a causa di alcuni tratti Lian Orvieto in direzione Firenze si tratta su carreggiata ridotta mentre sul raccordo uscita in coda altezza Pontina per difficoltà di immissione su via Pontina in direzione Latina a causa di lavori a seguire sul raccordo in carreggiata esterna si sta in coda tra Laurentina diramazione Roma Sud mentre in internal code altezza A24 roma-teramo trasporto pubblico dalle ore 21 di questa sera e fino alle ore 20:59 di domani venerdì 24 luglio è previsto uno sciopero... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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