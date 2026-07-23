Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 23 luglio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. Sono stati segnalati rallentamenti e code in alcune arterie principali della capitale. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, solo indicazioni di traffico intenso. La rete di trasporto pubblico resta attiva, senza variazioni significative. La situazione potrebbe cambiare nel corso della giornata, si consiglia di consultare aggiornamenti regolari.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e accordo anulare in carreggiata interna è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra lo svincolo per La Roma Fiumicino e la Pisana il traffico è tornato regolare sempre in un altro incidente provoca lunghe code tra Cassia e Salaria rallentamenti anche in carreggiata esterna tra Pontina e Appia traffico intenso Anche sulla diramazione Roma Sud code all'altezza del raccordo anulare in questa direzione code sulla via Appia all'altezza di Santa Maria delle Mole Albano Laziale e Genzano di Roma in direzione di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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