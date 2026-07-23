Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 09 | 40

Da romadailynews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:40 del 23 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala problemi di viabilità sul raccordo anulare di Roma. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell'incidente o dei disagi. La regione Lazio ha avviato aggiornamenti sulla situazione, invitando gli automobilisti a prestare attenzione e a consultare i canali ufficiali per eventuali variazioni o indicazioni sul traffico.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul raccordo in carreggiata interna si rallenta tra Flaminia Salaria tra Bufalotta e Tiburtina e più avanti sempre per traffico code tra svincolo diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta tra Pisana e vincolo Roma Fiumicino traffico anche sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra Tor Cervara la tangenziale est direzione Roma nel senso opposto o del compleanno all'altezza del raccordo Salaria per traffico code tra Villa Spada e Roma Urbe sulla Flaminia a causa di un incidente Ci sono code 3 Raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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