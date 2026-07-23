Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 23 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala problemi di viabilità sul raccordo anulare di Roma. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell'incidente o dei disagi. La regione Lazio ha avviato aggiornamenti sulla situazione, invitando gli automobilisti a prestare attenzione e a consultare i canali ufficiali per eventuali variazioni o indicazioni sul traffico.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul raccordo in carreggiata interna si rallenta tra Flaminia Salaria tra Bufalotta e Tiburtina e più avanti sempre per traffico code tra svincolo diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta tra Pisana e vincolo Roma Fiumicino traffico anche sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra Tor Cervara la tangenziale est direzione Roma nel senso opposto o del compleanno all'altezza del raccordo Salaria per traffico code tra Villa Spada e Roma Urbe sulla Flaminia a causa di un incidente Ci sono code 3 Raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 luglio 2026, Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità del Raccordo Anulare in esterna.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:40Il 7 luglio 2026 alle 9:40, è stato comunicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare traffico ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it