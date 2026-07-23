Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 09 | 10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Nomentana e Tiburtina più avanti code tra svincolo diramazione Roma sud e Appia e tra Ardeatina e svincolo Roma Fiumicino in esterna si rallenta tra e Boccea traffico anche sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra Tor Cervara e la tangenziale est direzione Roma sulla Salaria per traffico code tra Villa Spada è romeno stessa situazione sulla Flaminia auto in coda tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti il tutto in direzione centro ci spostiamo sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 9 luglio 2026, sulla viabilità di Roma, sono stati segnalati veicoli feriti sulla carreggiata del Raccordo Anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare traffico ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it