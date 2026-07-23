Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-07-2026 ore 08 | 40

Alle 08:40 del 23 luglio 2026, si segnalano code e rallentamenti sul Raccordo Anulare di Roma. La viabilità presenta congestioni in entrambe le direzioni, con traffico intenso tra le uscite per la Tangenziale e il centro cittadino. La circolazione è rallentata anche su alcune arterie principali nelle zone limitrofe. Le autorità raccomandano di usare percorsi alternativi e di mantenere attenzione alla segnaletica.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Nomentana e Tiburtina più avanti code tra svincolo diramazione Roma sud e Appia e tra Ardeatina e svincolo Roma Fiumicino in esterna si rallenta tra e Boccea traffico anche sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra Tor Cervara e la tangenziale est direzione Roma sulla Salaria per traffico code tra Villa Spada è romeno stessa situazione sulla Flaminia auto in coda tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti il tutto in direzione centro ci spostiamo sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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