Via libera alla stretta sulle piscine | stop ai bocchettoni fuori norma Se non ci si adegua il rischio è la chiusura dell’impianto

L’aula della Camera ha dato il via libera all’ emendamento al decreto Sport che rafforza la sicurezza nelle piscine, vietando i bocchettoni fuori norma, alla luce delle tragedie avvenute questa estate. La norma è stata approvata con sostegno bipartisan e 244 voti favorevoli. Introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo: i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione – dai bocchettoni alle griglie di fondo – dovranno garantire standard tali da impedire l’effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell’impianto fino alla messa a norma. Con l’emendamento si istituisce inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all’adeguamento delle piscine pubbliche. 🔗 Leggi su Open.online

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