Un emendamento al Dl sport in discussione alla Camera prevede la chiusura delle piscine con bocchettoni di aspirazione non a norma. La norma riguarda gli impianti con dispositivi di aspirazione che non rispettano le specifiche di sicurezza. La decisione è stata inserita nel testo in fase di discussione. Nessuna data di chiusura è stata ancora annunciata. La normativa mira a garantire la sicurezza degli impianti di nuoto.

Le piscine con bocchettoni di aspirazione fuori norma vanno incontro alla chiusura. Lo prevede un emendamento al decreto legge sport in esame in Aula alla Camera. La proposta di modifica bipartisan, presentata dalla commissione Cultura e sostenuta da tutti i gruppi, si applica a "tutte le piscine, pubbliche, private, aperte al pubblico o collettive", come dice la deputata della Lega Laura Cavandoli. Se non viene sanata la mancanza, la proposta prevede la chiusura dell'impianto. L'emendamento, viene spiegato dal sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Paolo Barelli, nasce "anche alla luce degli ultimi incidenti, in modo da garantire che nelle piscine ci siano tutte le attenzioni previste dal punto di vista tecnologico per evitare che i flussi di aspirazione comportino rischi per i bagnanti". 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Emendamento al Dl sport in esame alla Camera: chiusura per piscine con bocchettoni non a norma

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