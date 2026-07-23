Il cantiere di via Fiorentina, che coinvolge lavori pubblici e modifica la viabilità, dovrebbe concludersi entro il 2027. Nel frattempo, l’area verrà dichiarata bene archeologico. La decisione è stata comunicata dal Comune di Arezzo attraverso un comunicato stampa. La dichiarazione di bene archeologico potrebbe portare a restrizioni temporanee e a un diverso trattamento dell’area durante i lavori.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Arezzo potrebbe presto vantare una nuova attrazione permanente: il cantiere di via Fiorentina, opera pubblica che non si limita a modificare la viabilità, ma anche la percezione umana del tempo. I consiglieri comunali Marco Donati, Fabio Buricchi e Alessandro Meucci, aderenti al Polo delle Liste Civiche, hanno presentato un’interrogazione urgente al vicesindaco Gianfranco Gamurrini per chiedere chiarezza sui lavori, sui tempi di conclusione e sul costo finale dell’opera. Una richiesta ragionevole, quasi sospetta nel panorama politico locale. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Via Fiorentina, il cantiere promette di finire entro il 2027: nel frattempo verrà dichiarato bene archeologico

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