Viadotto Maddalusa sopralluogo di Salvini nel cantiere | Riaprirà entro ottobre o novembre

Da agrigentonotizie.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro delle Infrastrutture ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del viadotto Maddalusa, situato sulla statale 640. Era presente ai lavori anche un rappresentante di Anas e i tecnici incaricati dell’intervento. Secondo quanto dichiarato, il riapertura del viadotto è prevista entro ottobre o novembre. La visita è avvenuta in un momento di attività sul sito, con operai e mezzi impegnati nelle operazioni di ripristino.

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Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha visitato il cantiere del viadotto Maddalusa sulla statale 640, accompagnato dai vertici Anas e dai tecnici impegnati nell'intervento. L'obiettivo è riaprire il nodo viario strategico tra Agrigento e Porto Empedocle entro l'anno, restituendo al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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