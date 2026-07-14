La bomber della Fiorentina è incinta | l’annuncio alle compagne e gli abbracci Il team | Ti aspettiamo nel 2027

Una giocatrice della Fiorentina ha annunciato di essere incinta durante un incontro con le compagne nel Viola Park di Bagno a Ripoli. La bomber svedese, originaria del Camerun, ha condiviso la notizia con il team, ricevendo abbracci e parole di sostegno. La squadra ha risposto con un messaggio di attesa, annunciando che la giocatrice tornerà nel 2027. La notizia è stata resa nota il 14 luglio 2026.

Firenze, 14 luglio 2026 – Una dolce notizia al Viola Park. Madelen Janogy, bomber svedese originaria del Camerun del team viola aspetta un bambino. L’annuncio è stato dato a tutta la squadra dalla stessa atleta in una area riunioni della cittadella viola di Bagno a Ripoli. Un bellissimo momento, con la commozione delle compagne e gli abbracci. La Janogy ha mostrato su uno schermo l’ecografia con la scritta “Bebé in arrivo”. Spiegando che la sua stagione non inizierà. Una bella notizia per tutto l’ambiente Fiorentina. Madelen Janogy tornerà adesso sul campo per l’attività agonistica nel 2027. https:www.lanazione.itvideofiorentina-femminile-lattaccante-janogy-e-incinta-lannuncio-alle-compagne-al-viola-park-othit8wp Il supporto del team viola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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