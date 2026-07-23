Il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano hanno avuto un incontro a Manila, durato più di trenta minuti. Durante la discussione, il rappresentante russo ha affermato che Mosca è disponibile a risolvere il conflitto ucraino attraverso vie diplomatiche. La riunione si è svolta in un contesto di tensione internazionale, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle conversazioni.

Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della Tass. Durante il colloquio, le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska. Sempre secondo la Tass, Rubio si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti statunitensi prima del suo incontro con Lavrov. In particolare, una giornalista ha chiesto a Rubio se avrebbe chiesto a Lavrov, durante l'incontro, se la Russia stesse aiutando l'Iran a colpire obiettivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vertice Lavrov-Rubio a Manila. Il ministro russo: "Mosca pronta a porre fine al conflitto ucraino per via diplomatica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marco Rubio Says U.S. Ready to Play Role in Ending Ukraine Conflict | DWS News | AH1C

Notizie e thread social correlati

Vertice Lavrov-Rubio a Manila. Il ministro russo: "Mosca pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica"A Manila si sono svolti i colloqui tra il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano, durati oltre 30 minuti.

Ucraina, Rubio e Lavrov si incontrano nelle Filippine. Il ministro russo: “Inaccettabili altre armi a Kiev”Durante una riunione dell’ASEAN nelle Filippine, il Segretario di Stato statunitense ha incontrato il ministro degli Esteri russo.

Temi più discussi: Vertice Lavrov-Rubio a Manila. Il ministro russo: Mosca pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica; Incontro tra Rubio e Lavrov a Manila: Focus su guerra Ucraina; Lavrov incontra Rubio: Inammissibile ulteriore consegna di armi a Kiev; Ucraina, Rubio e Lavrov si incontrano nelle Filippine. Il ministro russo: Inaccettabili altre armi a Kiev.

#Rubio e #Lavrov si sono incontrati a Manila, a margine del vertice #Aesan. Il colloquio è durato circa 30 minuti. x.com

Vertice Lavrov-Rubio a Manila. Il ministro russo: Mosca pronta a porre fine al conflitto per via diplomaticaNel comunicato del ministero degli esteri russo, si legge che Lavrov ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. I due avrebbero accolto con favore la normalizz ... ilgiornale.it

Lavrov-Rubio, incontro domani a Manila. Sul tavolo la situazione in UcrainaNelle Filippine è in corso il vertice dell'Asean, a cui partecipano anche i diplomatici di Russia e Stati Uniti. Il titolare degli Esteri russo chiederà conto al segretario di Stato Usa delle sue dich ... avvenire.it