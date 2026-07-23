Durante una riunione dell’ASEAN nelle Filippine, il Segretario di Stato statunitense ha incontrato il ministro degli Esteri russo. Tra i temi discussi, le forniture di armi a Kiev sono state definite inaccettabili dal rappresentante russo. L’incontro si è svolto a margine dell’evento e ha riguardato principalmente la situazione in Ucraina, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle conversazioni.

Il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha incontrato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, nelle Filippine a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), e i due si sono soffermati sul tema caldo dell’ Ucraina. Lo stesso Rubio mercoledì aveva anticipato che nell’incontro avrebbe ribadito la possibilità che gli Stati Uniti cerchino di mediare per porre fine alla guerra in Ucraina. Si tratta di uno degli incontri collaterali di più alto profilo che i leader stanno tenendo in occasione del vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) a Manila. Gli sforzi degli Stati Uniti per mediare la fine della guerra fra Russia e Ucraina si sono affievoliti a causa dello stallo dei colloqui indiretti e dell’attenzione concentrata sulla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Lapresse.it - Ucraina, Rubio e Lavrov si incontrano nelle Filippine. Il ministro russo: “Inaccettabili altre armi a Kiev”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FULL MEETING: Rubio Meets Lavrov in Manila as Ukraine War Dominates High-Stakes ASEAN Talks | AC1B

Notizie e thread social correlati

Vertice Lavrov-Rubio a Manila. Il ministro russo: "Mosca pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica"A Manila si sono svolti i colloqui tra il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano, durati oltre 30 minuti.

Ucraina, Lavrov chiama Rubio e lo avvisa: «Evacuate l’ambasciata Usa a Kiev»Lavrov ha chiamato Rubio per chiedere l'evacuazione dell’ambasciata americana a Kiev.

Temi più discussi: Lavrov a Rubio: 'Inammissibile l'ulteriore consegna di armi all'Ucraina'; Usa-Russia, l'incontro tra Rubio e Lavrov nelle Filippine; Incontro tra Rubio e Lavrov a Manila: Focus su guerra Ucraina; Ucraina, Lavrov e Rubio si sono incontrati a Manila: Concentrati sul conflitto.

Ucraina nell'incontro tra il segretario di Stato Usa Rubio e il ministro degli Esteri russo Lavrov, a margine di Asean nelle Filippine. Lavrov: Inammissibili altri rifornimenti armi a Kiev. Ieri, telefonata tra Zelensky e gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushn x.com

Ucraina, colpita raffineria russa. Lavrov: Mosca vuole fine guerra per via diplomaticaLa Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mez ... adnkronos.com

Lavrov a Rubio: 'Inammissibile l'ulteriore consegna di armi all'Ucraina'Il colloquio a margine dell'Asean. Il segretario Usa non risponde a domanda su possibili aiuti di Mosca a Teheran (ANSA) ... ansa.it