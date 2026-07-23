A Manila si sono svolti i colloqui tra il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano, durati oltre 30 minuti. Durante l'incontro, il rappresentante russo ha dichiarato che Mosca è disposta a risolvere il conflitto tramite vie diplomatiche. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali proposte o sui risultati delle discussioni.

Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della Tass. Durante il colloquio, le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska. Sempre secondo la Tass, Rubio si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti statunitensi prima del suo incontro con Lavrov. In particolare, una giornalista ha chiesto a Rubio se avrebbe chiesto a Lavrov, durante l'incontro, se la Russia stesse aiutando l'Iran a colpire obiettivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vertice Lavrov-Rubio a Manila. Il ministro russo: "Mosca pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica"

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Marco Rubio Says U.S. Ready to Play Role in Ending Ukraine Conflict | DWS News | AH1C

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