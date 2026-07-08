Durante un vertice Nato, un ex presidente ha affermato che il leader ucraino e lui hanno instaurato un buon rapporto. Ha inoltre dichiarato che il presidente russo desidera incontrare il presidente ucraino a Mosca per porre fine alla guerra. L'ex presidente ha anche aperto alla possibilità di permettere all’Ucraina di produrre missili Patriot, sottolineando che è stato detto che un incontro tra il leader russo e quello ucraino a Mosca sarebbe difficile.

In un clima di disgelo il tycoon ha affermato che lui e il leader di Kiev "hanno sviluppato un buon rapporto", aprendo inoltre all'eventualità di concedere all'Ucraina la possibilità di produrre i missili Patriot “Vladimir Putin vuole incontrare Volodymyr Zelensky a Mosca, ma io gli ho detto che è difficile“. Si è espresso così il presidente degli Stati UnitiDonald Trump, che ad Ankara, in occasione delvertice Nato, ha avuto un bilaterale con il leader ucraino. A domanda diretta del tycoon sulla possibilità di recarsi in Russia, quest’ultimo ha però tentennato, rispondendo che la situazione “è pericolosa, perchélì ci sono molti droni ucraini“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Vertice Nato, Trump a Zelensky: ‘Putin vuole incontrarti a Mosca e porre fine alla guerra’

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Vertice NATO ad Ankara: Trump fa un Regalo a Erdogan. E a Putin | Guerra Russia NATO nel 2029

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