L’Ucraina ha inviato una lettera a Mosca proponendo un incontro diretto con la Russia per discutere la fine del conflitto. La richiesta include la fissazione di una data precisa per il colloquio. Il Cremlino ha risposto affermando che l’invito è benvenuto e che l’incontro può avvenire a Mosca. La proposta di dialogo arriva da un rappresentante ucraino e mira a trovare una soluzione attraverso il confronto diretto.

“L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro e propongo di fissare una data precisa “. Per la prima volta dall’invasione del suo Paese nel febbraio 2022, Volodymyr Zelensky si rivolge direttamente a Vladimir Putin con una lettera aperta, pubblicata sul sito della Presidenza di Kiev, chiedendo un faccia a faccia. Una mossa, ammette lo stesso Zelensky, dovuta al disimpegno degli Usa dal dossier: “Constatiamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione iraniana, e sarebbe un errore aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione”, scrive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci per porre fine alla guerra”. Il Cremlino: “È il benvenuto a Mosca”

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Ucraina, Zelensky scrive a Putin lettera aperta«Incontriamoci e poniamo fine a questa guerra»

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