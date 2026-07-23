Vertenza Fonderie Pisano i lavoratori scrivono al Comune | serve un incontro urgente

I lavoratori delle Fonderie Pisano hanno scritto al Comune di Salerno chiedendo un incontro urgente. La richiesta arriva in vista della conferenza di servizi prevista per il 26 agosto, durante la quale si aspetta il parere dell’ente. La preoccupazione tra i dipendenti e i rappresentanti sindacali della Fiom CGIL riguarda la possibilità di decisioni che possano influenzare il futuro dello stabilimento. La comunicazione evidenzia l’urgenza di un confronto diretto con le autorità comunali.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è preoccupazione tra i lavoratori ed i rappresentanti sindacali della Fiom cgil in merito al parere che il Comune di Salerno deve rilasciare in vista della conferenza di servizi convocata per il 26 agosto. La FIOM-CGIL di Salerno, Anche alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate ieri dall’assessore all’ambiente del Comune di Salerno, che è espresso perplessità sulla variante urbanistica necessaria, torna a sollecitare un confronto istituzionale sulla vertenza Fonderie Pisano, richiamando la nota già inviata il 3 giugno e ribadendo la necessità di fissare un incontro a breve con l’Amministrazione. La Conferenza... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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