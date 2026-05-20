Fonderie Pisano assemblea dei lavoratori e le richieste per Urso

I lavoratori delle Fonderie Pisano, che impiegano circa 110 persone, hanno appena concluso un’assemblea in cui hanno avanzato alcune richieste rivolte alle autorità competenti, tra cui il ministro dello sviluppo economico. La riunione si è svolta in un momento di tensione legata alle condizioni aziendali e alle prospettive future dello stabilimento. Durante l’incontro, sono stati discussi vari aspetti riguardanti la tutela dei posti di lavoro e le strategie da adottare per mantenere attiva la produzione.

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