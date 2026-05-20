Fonderie Pisano assemblea dei lavoratori e le richieste per Urso
I lavoratori delle Fonderie Pisano, che impiegano circa 110 persone, hanno appena concluso un’assemblea in cui hanno avanzato alcune richieste rivolte alle autorità competenti, tra cui il ministro dello sviluppo economico. La riunione si è svolta in un momento di tensione legata alle condizioni aziendali e alle prospettive future dello stabilimento. Durante l’incontro, sono stati discussi vari aspetti riguardanti la tutela dei posti di lavoro e le strategie da adottare per mantenere attiva la produzione.
Tempo di lettura: 3 minuti Non sono bastate ai lavoratori delle Fonderie Pisano — 110 dipendenti storici più i 30 dello stabilimento di Luogosano, anch’esso in attesa di una soluzione — le rassicurazioni della proprietà che per i prossimi venti giorni non verrà avviata alcuna procedura di licenziamento, dopo la chiusura dello stabilimento di Fratte. Proprio davanti ai cancelli ormai spenti, dopo la decisione del Consiglio di Stato che ha dato priorità alla tutela della salute, si è svolta un’assemblea con i rappresentanti regionali e nazionali della Fiom Cgil. Intanto l’advisor strategico del gruppo, Dino Giordano, ha riassunto in una nota i nodi da sciogliere entro dieci giorni, quando la vertenza tornerà sul tavolo del MIMIT alla presenza del ministro Urso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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