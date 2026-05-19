Fonderie Pisano incontro al Ministero | Accelerare sul rilancio trovare nuova sede e tutelare lavoratori
Nella giornata odierna si è tenuto un incontro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy riguardante la vertenza delle Fonderie Pisano, azienda che produce getti in ghisa di seconda fusione e che ha sede a Salerno. Durante il tavolo si è discusso sulla necessità di accelerare le azioni di rilancio dell’attività, di individuare una nuova sede e di garantire la tutela dei posti di lavoro. La questione coinvolge oltre 100 lavoratori e si inserisce nel percorso di rilancio industriale dell’azienda.
Nuovo tavolo al Mimit sulla vertenza relativa alle Fonderie Pisano, azienda specializzata nella produzione di getti in ghisa di seconda fusione, nell'ambito del percorso di rilancio industriale del sito di Salerno, che coinvolge oltre 100 lavoratori e la tutela dei livelli occupazionali. Nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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