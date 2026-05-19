Fonderie Pisano incontro al Ministero | Accelerare sul rilancio trovare nuova sede e tutelare lavoratori

Nella giornata odierna si è tenuto un incontro presso il Ministero delle imprese e del made in Italy riguardante la vertenza delle Fonderie Pisano, azienda che produce getti in ghisa di seconda fusione e che ha sede a Salerno. Durante il tavolo si è discusso sulla necessità di accelerare le azioni di rilancio dell’attività, di individuare una nuova sede e di garantire la tutela dei posti di lavoro. La questione coinvolge oltre 100 lavoratori e si inserisce nel percorso di rilancio industriale dell’azienda.

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