Vertenza Acca sono al fianco dei 95 lavoratori in sciopero Calderone agisca | questo neoschiavismo ci riguarda

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quindici lavoratori di un'azienda tessile a Prato sono in sciopero da diversi giorni. I dipendenti protestano contro condizioni di lavoro considerate illegittime e pratiche di sfruttamento. La vertenza interessa 95 persone complessivamente, alcune delle quali hanno segnalato situazioni di neoschiavismo. Le rappresentanze sindacali chiedono interventi urgenti delle autorità e un'azione decisa da parte del responsabile dell'azienda. La situazione resta sotto osservazione, mentre i lavoratori continuano la mobilitazione.

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