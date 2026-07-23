Vertenza Acca sono al fianco dei 95 lavoratori in sciopero Calderone agisca | questo neoschiavismo ci riguarda

Notizia in breve

Quindici lavoratori di un'azienda tessile a Prato sono in sciopero da diversi giorni. I dipendenti protestano contro condizioni di lavoro considerate illegittime e pratiche di sfruttamento. La vertenza interessa 95 persone complessivamente, alcune delle quali hanno segnalato situazioni di neoschiavismo. Le rappresentanze sindacali chiedono interventi urgenti delle autorità e un'azione decisa da parte del responsabile dell'azienda. La situazione resta sotto osservazione, mentre i lavoratori continuano la mobilitazione.