Vertenza Acca sono al fianco dei 95 lavoratori in sciopero Calderone agisca | questo neoschiavismo ci riguarda
Quindici lavoratori di un'azienda tessile a Prato sono in sciopero da diversi giorni. I dipendenti protestano contro condizioni di lavoro considerate illegittime e pratiche di sfruttamento. La vertenza interessa 95 persone complessivamente, alcune delle quali hanno segnalato situazioni di neoschiavismo. Le rappresentanze sindacali chiedono interventi urgenti delle autorità e un'azione decisa da parte del responsabile dell'azienda. La situazione resta sotto osservazione, mentre i lavoratori continuano la mobilitazione.
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Continuiamo ad occuparci della vertenza Acca. Oggi all’Art Hotel i rappresentanti di 250 pronto moda che hanno la merce stoccata nel magazzino dell’azienda si sono riuniti insieme al legale che li assiste con l’obiettivo di recuperare la merce. facebook
Vertenza Acca, la battaglia dei 95 lavoratori della logistica che sfidano la filiera dello sfruttamento a Prato di Marta Fana x.com
No al sequestro merci. Acca, il gip non convalida. Sudd Cobas all’attaccoAcclarata la violenza privata ma niente nesso coi colli bloccati nei magazzini. Toscano: Pensiamo ai 95 licenziamenti. E La procura ricorre al Riesame. msn.com
Vertenza Acca, presidio a Campi: Basta sfruttamento dei lavoratoriSudd Cobas attacca: Il sistema ’chiudi e riapri’ è fatto apposta per eliminare il personale sindacalizzato ... msn.com