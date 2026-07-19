Vertenza Acca presidio a Campi | Basta sfruttamento dei lavoratori
I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti al magazzino di via Leonardo da Vinci, a Campi, nella giornata di ieri. La protesta, iniziata a Seano, si concentra contro le condizioni di sfruttamento e le richieste di miglioramenti salariali. Il picchetto si è svolto senza incidenti, con i manifestanti che hanno esposto cartelli e slogan contro le pratiche ritenute ingiuste. La vertenza riguarda il settore della logistica e dei trasporti.
La protesta si sposta da Seano a Campi, ma non si ferma. C’è stato infatti un nuovo picchetto, nella giornata di ieri, questa volta al magazzino di via Leonardo da Vinci, ma sempre legato alla vertenza Acca. A spiegarne il perché sono i Sudd Cobas: "Si tratta di uno dei magazzini in cui è stata trasferita una parte del lavoro che veniva svolto alla Acca, in particolare le attività di logistica in precedenza fatte nel magazzino di via Valdagno, a Prato, il primo a essere svuotato della merce, prima dell’inizio dello sciopero ". Da qui il riferimento a quanto successo a Seano: "Mentre i pronto moda provano a spostare l’attenzione sulle scatole ferme nel magazzino di Seano, bisogna riaccendere i riflettori sul fatto che l’operazione ‘chiudi e riapri’ di Acca sta avvenendo proprio sotto gli occhi di tutti". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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