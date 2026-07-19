Vertenza Acca presidio a Campi | Basta sfruttamento dei lavoratori

Notizia in breve

I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti al magazzino di via Leonardo da Vinci, a Campi, nella giornata di ieri. La protesta, iniziata a Seano, si concentra contro le condizioni di sfruttamento e le richieste di miglioramenti salariali. Il picchetto si è svolto senza incidenti, con i manifestanti che hanno esposto cartelli e slogan contro le pratiche ritenute ingiuste. La vertenza riguarda il settore della logistica e dei trasporti.