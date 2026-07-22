A Prato, 95 lavoratori della logistica licenziati da Acca s.r.l. stanno portando avanti una vertenza contro l’azienda e i proprietari del settore moda, che rivendicano il diritto di valorizzare le proprie merci sul mercato. La disputa riguarda il licenziamento dei dipendenti e le modalità di gestione delle merci, con le parti ancora in attesa di sviluppi. La situazione coinvolge anche le imprese della filiera della moda, che si oppongono alle decisioni dell’azienda di licenziare i lavoratori.

È ancora aperta e tutta da giocare la partita che a Prato contrappone i 95 lavoratori della logistica licenziati da Acca s.r.l., l’azienda stessa e le decine di proprietari del cosiddetto pronto moda che rivendicano il diritto delle proprie merci di ottenere la valorizzazione sul mercato. Martedì, infatti, il sindacato SuddCobas ha reso noto che il gip del Tribunale di Prato non ha convalidato il decreto d’urgenza sul sequestro delle merci nei magazzini di Acca, decreto che aveva condotto il 3 luglio allo sgombero del picchetto davanti ai cancelli di Acca. Secondo il Tribunale di Prato, le merci non sono deperibili quindi non vi è alcuna urgenza di ritirarle dai magazzini per farle arrivare lì dove saranno vendute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Vertenza Acca, la battaglia dei 95 lavoratori della logistica che sfidano la filiera dello sfruttamento a Prato

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