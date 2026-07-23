Verde Miccia arriva a Bergamo in Valle Imagna l’ultima ricerca artistica di Manuel Bonfanti

Manuel Bonfanti porta a Bergamo, in Valle Imagna, la sua ultima ricerca artistica. Giovedì 23 luglio, alle 18, inaugura la nuova mostra “Verde Miccia” alla Pasticceria Acquario di Sant’Omobono Terme, realizzata in collaborazione con Confcommercio Bergamo e in programma fino al 22 novembre. L’esposizione affianca la personale “Verde Miccia” in corso nella sede di Confcommercio Venezia (visitabile fino al 22 novembre, Sestiere San Marco, 4039) per tutta la durata della 61ª Biennale d’Arte Contemporanea.? In “Verde Miccia” l’artista Manuel Bonfanti lavora sul concetto aperto, sospeso e circolare del significato e dell’esplosione di senso attraverso l’arte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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