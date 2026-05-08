A Venezia, l’artista Bonfanti presenta una mostra personale intitolata «Verde miccia», inaugurata l’8 maggio presso la sede di Confcommercio, in concomitanza con i giorni della Biennale. L’esposizione rimarrà aperta durante tutto il periodo dell’evento, offrendo ai visitatori un’occasione di confronto con le sue opere. La mostra si inserisce nel calendario delle iniziative artistiche legate alla manifestazione veneziana.

ARTE. L’8 maggio l’inaugurazione della mostra personale, allestita nella sede di Confcommercio nei giorni della Biennale. La nuova mostra (fino al 22 novembre), si presenta con un tema quanto mai attuale, indagando il ruolo dell’arte di innescare e accendere significato e senso, di fronte alla complessità contemporanea, in un quadro di preoccupante instabilità internazionale. La 61ª Biennale d’Arte si apre su un panorama internazionale segnato da un’incertezza che non è solo geopolitica ma epistemica: non sappiamo più da dove guardare, né con quali occhi. Manuel Bonfanti lavora sul concetto, aperto, sospeso e circolare del significato e...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bonfanti a Venezia accende l’arte con una «Verde miccia»

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