A Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna, i sindaci sono stati eletti con un solo candidato per ciascun comune, che ha superato il quorum del 40%. Nei tre paesi, la vittoria è stata definita “virtuale” fino allo spoglio ufficiale previsto per lunedì 25 maggio. La presenza di un solo candidato ha evitato il voto, ma l’esito finale sarà confermato solo con i risultati ufficiali.

IL VOTO. Nei tre Comuni con un solo candidato raggiunto il quorum del 40%. Per l’ufficialità bisognerà attendere lo spoglio di lunedì 25 maggio. Domenica elettorale in quattordici Comuni della provincia di Bergamo chiamati ad eleggere il sindaco. Tre di questi - Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna - hanno in corsa un solo candidato: basta raggiungere il quorum del 40% per ottenere l’elezione «virtuale». E il risultato è stato raggiunto alle 19 di domenica 24 maggio. I sindaci «virtualmente» eletti sono quindi tre: Gianfranco Lazzarini a Valleve, affluenza del 47,79%; Stefania Siviero a Mezzoldo, affluenza del 48,70%; Luigi Elena a Fuipiano Valle Imagna, affluenza del 40,34%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Elezioni in provincia di Bergamo. Sindaci «virtualmente» eletti a Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna

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A Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna i primi sindaci virtualmente eletti. Per l’ufficialità bisognerà attendere lo spoglio di lunedì 25 maggio. x.com

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