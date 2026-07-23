Una bambina di 4 anni è morta folgorata mentre cercava di accendere la luce nella casa dei nonni a Motta de’ Conti, nel Vercellese. La Procura ha sequestrato parte dell’abitazione. La tragedia è avvenuta nella provincia di Vercelli, vicino all’Alessandrino. La piccola è rimasta colpita da una scarica elettrica e ha perso la vita. La comunità è sconvolta dall’accaduto.

La piccola sarebbe stata colpita da una scarica elettrica mentre cercava di accendere la luc e. Una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Una bambina di 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all’interno della casa dei nonni a Motta de’ Conti, piccolo comune della provincia di Vercelli, al confine con l’Alessandrino. L’incidente risale a domenica, ma la vicenda è emersa soltanto nelle ultime ore, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura. Gli investigatori stanno cercando di chiarire come sia stato possibile che una scarica elettrica si sia rivelata fatale per la piccola e hanno già disposto il sequestro di parte dell’abitazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Vercelli, bambina di 4 anni muore folgorata in casa dei nonni: la Procura sequestra parte dell’abitazione

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BAMBINA di 4 ANNI MUORE FOLGORATA nella casa dei NONNI a MOTTA DE' CONTI

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Bambina di 4 anni muore folgorata in casa dei nonni nel VercelleseUna bambina di 4 anni è morta folgorata in una casa nel Vercellese, nel comune di Motta de' Conti.

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Una bambina di 4 anni è morta dopo una scarica elettrica nella casa dei nonni a Motta de’ Conti. La Procura di #Vercelli indaga sull’impianto, mentre l’autopsia avrebbe rilevato alla mano una lesione compatibile con folgorazione. x.com

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