Bambina di 4 anni muore folgorata in casa dei nonni nel Vercellese

Da agi.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 4 anni è morta folgorata in una casa nel Vercellese, nel comune di Motta de' Conti. L'incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione dei nonni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La Polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

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AGI - Tragico incidente domestico a Motta de' Conti, piccolo comune nel Vercellese, al confine con l 'Alessandrino. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni. L'incidente della bambina. L'episodio, risalente a domenica pomeriggio, è stato reso noto solo oggi. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Questura di Alessandri a che sta indagando su mandato della Procura di Vercelli la piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. In quel momento la bambina si trovava in casa con i parenti e i fratellini.     La corsa in ospedale. 🔗 Leggi su Agi.it

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