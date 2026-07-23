Vercelli bimba muore folgorata in casa dei nonni | investita da scarica elettrica mentre stava accendendo la luce

Una bambina di 4 anni è morta folgorata in una abitazione a Motta de’ Conti. Secondo le prime informazioni, la piccola stava tentando di accendere la luce di una stanza quando ha ricevuto una scarica elettrica. La tragedia si è verificata in casa dei nonni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla.

La tragedia domanica a Motta de’ Conti. Secondo una prima ricostruzione, la bambina di 4 anni stava accendendo la luce di una stanza quando è partita la scarica elettrica. In casa con lei c'erano anche i fratellini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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