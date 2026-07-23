Otto persone sono state arrestate durante un blitz dei Carabinieri, che ha smantellato un sistema criminale tra le province del Verbano-Cusio-Ossola e Novara. L'operazione, chiamata «Terre Pulite», ha portato alla cattura di soggetti coinvolti nel traffico di rifiuti e in estorsioni. Le forze dell’ordine hanno eseguito le misure restrittive nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino.

Otto persone sono state arrestate dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione «Terre Pulite», coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino, che ipotizza un articolato sistema criminale attivo tra le province del Verbano-Cusio-Ossola e Novara. I reati contestati, a vario titolo e allo stato delle indagini, comprendono estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata e detenzione e porto illegale di armi da fuoco. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Torino, è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e del Gruppo Forestale di Verbania. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Verbania, blitz dei Carabinieri contro traffico di rifiuti ed estorsioni: otto arresti

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