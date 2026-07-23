Otto persone sono state arrestate dai Carabinieri di Verbania e del Gruppo Forestale in un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino. L'azione ha coinvolto sequestri e ha riguardato un'indagine su un presunto legame tra attività mafiose e gestione dei rifiuti nella zona. I dettagli sulle accuse non sono stati ancora resi noti, ma l'operazione ha portato all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare.

VERBANIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania e del Gruppo Forestale di Verbania hanno eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare, nell'ambito di un' operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino. Il provvedimento include anche diverse perquisizioni e il sequestro preventivo di quote societarie. Le persone coinvolte sono accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata, nonchè detenzione e porto illegale di armi da fuoco. L'imponente blitz sul territorio ha visto... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mafia e rifiuti a Verbania, blitz dei carabinieri con 8 arresti e sequestri

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